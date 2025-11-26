Botín de medalla del club Kickboxing Soria en Open Ciudad de Ávila

El Club Kickboxing Soria ha marcado un inicio de temporada 2025-2026 espectacular al cosechar un impresionante medallero en el Open Ciudad de Ávila, celebrado el pasado fin de semana en el pabellón municipal de San Antonio.

​El evento, que ha congregado a veinte clubes de Castilla y León, comunidades cercanas y un equipo portugués, ha servido como el primer gran termómetro de la temporada, y el equipo soriano ha demostrado estar en plena forma.

Los deportistas del club han conseguido un notable botín de nueve medallas, consolidando la calidad de su cantera: cinco medallas de oro, dos de plata y otras dos de bronce.

​La delegación soriana ha brillado con luz propia en diversas categorías.

Han destacado los siguientes resultados individuales:

Adriana Verde -50 Cadete Mayor Point Fight ORO

Adriana Verde -46 Cadete Mayor Kicklight ORO

Sara Lamata -55 Junior Light Contact ORO

Sara Lamata -55 Junior Kicklight ORO

Paula Verde -37 Cadete Menor Kicklight ORO

Mara Ayllón -55 Cadete Mayor Light Contact PLATA

Mara Ayllón -55 Cadete Mayor Kicklight BRONCE

Pablo Bastidas -69 Senior Kicklight PLATA

Pablo Bastidas -69 Senior Light Contact BRONCE

También han acudido a la cita abulense Alfredo Verde y Gustavo Maján como entrenadores y María Lázaro como árbitro.

“Este triunfo es un incentivo inmejorable para arrancar la temporada. La cosecha de nueve medallas refleja la dedicación y el esfuerzo diario de nuestros atletas. Sin duda, este éxito motivará a más deportistas de la escuela municipal a unirse a la competición en los próximos eventos", ha señalado el club soriano.

El Club Kickboxing Soria continúa su preparación en las instalaciones del CAEP Soria (Centro de Alto Rendimiento), a través de su escuela municipal de kickboxing, manteniendo el foco en los siguientes desafíos del calendario deportivo.