Botín de medalla del club Kickboxing Soria en Open Ciudad de Ávila
El Club Kickboxing Soria ha marcado un inicio de temporada 2025-2026 espectacular al cosechar un impresionante medallero en el Open Ciudad de Ávila, celebrado el pasado fin de semana en el pabellón municipal de San Antonio.
El evento, que ha congregado a veinte clubes de Castilla y León, comunidades cercanas y un equipo portugués, ha servido como el primer gran termómetro de la temporada, y el equipo soriano ha demostrado estar en plena forma.
Los deportistas del club han conseguido un notable botín de nueve medallas, consolidando la calidad de su cantera: cinco medallas de oro, dos de plata y otras dos de bronce.
La delegación soriana ha brillado con luz propia en diversas categorías.
Han destacado los siguientes resultados individuales:
Adriana Verde -50 Cadete Mayor Point Fight ORO
Adriana Verde -46 Cadete Mayor Kicklight ORO
Sara Lamata -55 Junior Light Contact ORO
Sara Lamata -55 Junior Kicklight ORO
Paula Verde -37 Cadete Menor Kicklight ORO
Mara Ayllón -55 Cadete Mayor Light Contact PLATA
Mara Ayllón -55 Cadete Mayor Kicklight BRONCE
Pablo Bastidas -69 Senior Kicklight PLATA
Pablo Bastidas -69 Senior Light Contact BRONCE
También han acudido a la cita abulense Alfredo Verde y Gustavo Maján como entrenadores y María Lázaro como árbitro.
“Este triunfo es un incentivo inmejorable para arrancar la temporada. La cosecha de nueve medallas refleja la dedicación y el esfuerzo diario de nuestros atletas. Sin duda, este éxito motivará a más deportistas de la escuela municipal a unirse a la competición en los próximos eventos", ha señalado el club soriano.
El Club Kickboxing Soria continúa su preparación en las instalaciones del CAEP Soria (Centro de Alto Rendimiento), a través de su escuela municipal de kickboxing, manteniendo el foco en los siguientes desafíos del calendario deportivo.