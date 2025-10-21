El IX Torneo Benéfico AECC reúne a 66 jugadores en el Club de Golf Soria

Martes, 21 Octubre 2025 09:46

Miguel López y Sergio Pascual, en Scratch masculino, y Eva Renta y Fuencisla Ramos, en el femenino, fueron los ganadores del Torneo Benéfico AECC, cuya novena edición se disputó este domingo a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en las instalaciones del Club de Golf Soria y que reunió a 66 participantes.

En el apartado masculino, primer puesto compartido por Miguel López y Sergio Pascual con 76 golpes, seguidos en la tercera plaza por Ramsés López (79).

En Hándicap 1ª categoría (hasta hándicap 15), dominio de Ramsés López con 39 puntos por delante de Sergio Pascual, segundo con 38. Finalmente, en Hándicap 2ª categoría (a partir de 15,1), Marcos López venció con 53 puntos, seguido de Rodrigo del Río con 40.

En damas, Eva Renta y Fuencisla Ramos compartieron el primer puesto con 102 golpes, mientras que en Hándicap, con una única categoría en juego, Eva Renta se impuso en solitario con 35 puntos por delante de Gloria Martínez, que totalizó 33.

El torneo se disputó bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos. En cuanto a los trofeos, hubo premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías y para los campeones Scratch. La inscripción incluía un picnic y la participación en el sorteo de regalos.

Pueden consultar los resultados en: https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/78296