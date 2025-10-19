El CA Numancia planta cara pero cede ante el Valencia en la Liga Nacional de Billar

Domingo, 19 Octubre 2025 16:06

El CA Numancia no pudo aprovechar el factor cancha en la tercera jornada de la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas de Primera División, cayendo por 2-6 ante el Valencia, actual líder de la competición.

El equipo soriano ofreció una sólida actuación colectiva, aunque solo Carlos Cortés logró sumar una victoria en un encuentro vibrante y de alto nivel.

Cortés abrió la tarde con una contundente victoria, mostrando su mejor versión ante un rival exigente. Sin embargo, la suerte se volvió esquiva para Rafael Soto, Pedro Camarero y César Martinicorena, que pese a dominar durante buena parte de sus partidas, acabaron cediendo en los tramos finales.

El resultado deja al conjunto numantino en la sexta posición de la tabla, pese a mantener el cuarto mejor promedio global de la categoría, un dato que confirma el buen rendimiento del equipo pese a la falta de resultados.

En el plano individual, Carlos Cortés asciende hasta la 11.ª plaza del ranking general, mientras que Pedro Camarero se mantiene 17.º, ambos con dos victorias en tres encuentros disputados.

El próximo fin de semana, el equipo afrontará dos desplazamientos consecutivos, ante Gandía y Valencia —este último correspondiente a un partido adelantado de la segunda vuelta—, con el objetivo de recuperar posiciones y consolidar su progresión.

