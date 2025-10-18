Representación soriana en la gala nacional de los Premios FEMUR por la Igualdad 2025

Sábado, 18 Octubre 2025 21:32

La gala nacional de los Premios FEMUR por la Igualdad 2025 ha contado con representación soriana.

En representación del Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz, iniciativa deportiva y social surgida en el entorno rural para promover la formación integral de niños y niñas desde el deporte, los valores y la educación asistieron las directoras del mismo Lucía Romero y María Uriel.



La provincia de Soria estuvo presente en la décimo novena edición de los Premios Nacionales por la Igualdad Mujer y Hombre de FEMUR, que se celebraron el pasado 14 de octubre en el Teatro Juan Bravo de Segovia.



Durante la gala de FEMUR, que conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, se puso en valor la visibilidad de las mujeres y hombres que contribuyen al desarrollo del medio rural y a la igualdad de género, tanto en ámbitos profesionales como en el fomento de la participación social.



En este contexto, la presencia de Lucía Romero y María Uriel cobra un significado especial, al tratarse de una iniciativa que, desde el deporte, impulsa la igualdad de oportunidades, la implicación de la juventud rural y el acceso a actividades formativas y deportivas en zonas con riesgo de despoblación.

Su participación en la gala refuerza el compromiso del campus con la creación de espacios inclusivos, en los que el talento y el desarrollo personal no estén condicionados por el género ni por el lugar de origen.







