Clara Álvaro, séptima mejor patinadora alevin sobre patines de España

Miércoles, 15 Octubre 2025 08:38

La soriana Clara Álvaro Andrés es la séptima mejor patinadora sobre patines de España en categoría alevín.

Los pasados 9, 10 y 11 de octubre se celebraba en Sant Vicenç de Montalt el LXXIV Campeonato de España Alevín Infantil en el que el CD Patín Soria contaba con la representación de Clara Álvaro en categoría alevín.

La patinadora soriana realizó un disco largo sin errores lo que le hizo conseguir una puntuación total de 39.44 puntos que le situaron en la 7ª posición de un total de 28 patinadoras.

Se trata de la mejor clasificación de una patinadora femenina alevín en la modalidad de libre en la historia de Castilla y León.

Este resultado también es importante porque se trata del primer año de Clara en esta categoría, lo que asegura un futuro muy prometedor.

Desde el CD Patín Soria han expresado su satisfacción por este resultado y ha señalado que seguirán trabajando para continuar cosechando éxitos.