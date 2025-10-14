Daniel Berná, a las puertas de final del Alps Tour por solo dos puestos

Daniel Berná se ha quedado a las puertas de disputar la final del Aps Tour al acabar en la Orden de Mérito en el puesto 52, justo dos posiciones por debajo de los 50 mejores, que son los que tienen acceso al torneo.

El resultado, sin embargo, no puede ser más engañoso, ya que el golfista soriano ha disputado la mitad de las pruebas del circuito, viéndose superado por adversarios que, pese a tener peores resultados, han acabado acumulando más puntos gracias a su mayor número de participaciones.

La última cita del Alps Tour era el Parma Alps Open, que se disputó del 9 al 11 de octubre en Italia.

Para Berná, era su octava presencia en el circuito de este año, y hasta entonces había superado el corte en siete ocasiones y lo había fallado una sola vez, precisamente en el Alps de las Castillas, disputado en julio en el Club de Golf Las Pinaíllas de Albacete.

En Parma, Daniel Berná volvió a pasarlo y acabó en el puesto 19 gracias a tres recorridos bajo par de 69, 71 y 69 golpes, para un total de 209 impactos, 7 bajo par.

El resultado, sin embargo, no le bastó para ir más allá del puesto 52 del ranking del Alps Tour, con lo que se quedaba fuera de la final por un margen mínimo.