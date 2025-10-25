Un Numancia con dos caras gana en Luanco (1-2)

Sábado, 25 Octubre 2025 19:18

El Numancia ha conseguido su primera victoria a domicilio de la temporada en el feudo del Marino de Luanco (1-2).

Dos goles de Jony en la primera parte han servido para anotar este triunfo, aunque al equipo de Ángel Rodríguez le ha tocado sufrir más de lo recomendable en la segunda parte tras acortar distancias el Marino y meterse demasiado atrás para defender la renta.

El Numancia ha sumado tres puntos que le permiten seguir recuperando pulso en la clasificación, en un partido donde ha presentado ciertamente dos caras bien diferentes. Una primera parte en el que el equipo rojillo ha hecho las cosas bien, superando a su rival. Y una segunda parte, donde ha mostrado muchas debilidades, desde el tono físico hasta pérdidas de balón por malas decisiones.

Jony ha puesto pronto en ventaja al Numancia. Corría el minuto 5 y el delantero rojillo ha aprovechado una recuperación de Juancho, para batir con fortuna en el remate al meta asturiano.

El segundo no se ha hecho esperar. Al cuarto de hora, Jony materializaba un golazo, de un zurdazo al pisar el área.

Con el marcador en contra, el Marino de Luanco ha intentado reaccionar, pero ha sido de nuevo el Numancia, y de nuevo Jony, quien ha tenido la ocasión para firmar otro tanto, cuando apenas se habían consumido 25 minutos.

En el último cuarto de hora de esta primera mitad, el Marino se ha acercado con más peligro a la meta de Joel, al que le ha hecho trabajar en un disparo desde lejos, que el portero se ha sacado de encima como ha podido y un centro desde la línea de fondo que, afortunadamente para el Numancia, no ha encontrado rematador. Leiva ha probado a Joel desde fuera del área y el guardameta soriano ha evitado el gol local, antes del descanso.

Pero tras pasar por vestuarios, el Numancia ha presentado otra imagen bien diferente, ante un equipo local que ha decidido jugar todas sus bazas para al menos nivelar la contienda

A los pocos minutos un centro de Leiva se ha paseado por la línea de gol soriana. Y en la siguiente ocasión, Diego Díaz ha marcado un golazo de falta directa. Era el minuto 56 y el Marino se metía en el partido.

Tanto que cuatro minutos después ha tenido el empate.

El entrenador rojillo ha movido el banquillo pero el Numancia no ha mejorado. Y lo que es peor, ha ido retrasando posiciones y con ello multiplicando el peligro en su área.

Joel ha evitado de nuevo el empate en el minuto 78. Leiva ha sorprendido en un contragolpe a la defensa numantina y Fofana ha encarado a Joel, pero su disparo ha ido contra el portero.

El Numancia ha podido aliviar el sufrimiento a falta de cuatro minutos para los 90 reglamentarios, pero Alex Gil no ha sabido aprovechar un contragolpe.

Los seis minutos de prolongación se han consumido con suspense pero finalmente los tres puntos han viajado para Soria y que permiten recortar tres puntos al líder Fabril, tras caer derrotado en su casa frente al filial del Oviedo.