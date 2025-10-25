Todo un gesto deportivo en un partido de prebenjamines en Soria

Sábado, 25 Octubre 2025 16:34

Un árbitro de fútbol ha protagonizado un gesto deportivo en el partido de prebenjamines que esta mañana han disputado en la Ciudad del Fútbol los equipo sdel Numancia y el Almazán.

Muchas veces parecen ser los malos del cuento, pero en innumerables ocasiones son esos personajes incomprendido que tiene que tomar dificilísimas decisiones en segundos.

Pero los árbitros pueden ser también los héroes para los niños.

No es la primera vez que sucede, pero en esta ocasión ha ocurrido en la Ciudad del Fútbol del Numancia.

Un colegiado ha parado el encuentro para atar los cordones de sus botas a uno de los jugadores prebenjamines del Almazán, un gesto deportivo que merece ser destacado.