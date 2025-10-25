Sábado, 25 Octubre 2025
Buscar
Cubierto con lluvias
13.2 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

C.D. Numancia

Deportes | C.D. Numancia

Todo un gesto deportivo en un partido de prebenjamines en Soria

Un árbitro de fútbol ha protagonizado un gesto deportivo en el partido de prebenjamines que esta mañana han disputado en la Ciudad del Fútbol los equipo sdel Numancia y el Almazán.

Muchas veces parecen ser los malos del cuento, pero en innumerables ocasiones son esos personajes incomprendido que tiene que tomar dificilísimas decisiones en segundos.

Pero los árbitros pueden ser también los héroes para los niños.

No es la primera vez que sucede, pero en esta ocasión ha ocurrido en la Ciudad del Fútbol del Numancia.

Un colegiado ha parado el encuentro para atar los cordones de sus botas a uno de los jugadores prebenjamines del Almazán, un gesto deportivo que merece ser destacado.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: C.D. Numancia

Id propio: 93852

Id del padre: 135

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia