La primera derrota del Fabril deja al Numancia a cinco puntos del liderato

Lunes, 27 Octubre 2025 08:57

La octava jornada de la Segunda RFEF ha traído la primera derrota del líder, el Deportivo Fabril. El Numancia es ya sexto, a cinco puntos del líder tras su victoria en el campo del Marino de Luanco.

El Real Oviedo Vetusta ha inflingido la primera derrota a los herculinos (0-1) y se ha convertido en el único equipo invicto de Segunda RFEF. El filial asturiano es segundo en la clasificación con 18 puntos, uno menos que el líder Fabril.

Además, entre los cinco primeros, solo hay dos puntos de diferencia. La Segoviana, el Bergantiños y el Real Ávila, en puestos de promoción, son tercero, cuarto y quinto, respectivamente, todos con 17 puntos.

La sexta plaza es para el Numancia, con 14 puntos.

En el grupo II el Utebo FC no ha fallado y ha aplastado 3-1 a la SD Amorebieta y seguirán primeros en este grupo una jornada más.

En el Mediterráneo ha estado el partido en el que más cosas han sucedido este fin de semana.

El imponente Barça Atlètic se medía ante la revelación, la UD Poblense, por el liderato del Grupo 3. Un empate a 2 que los mantienen primero y segundo respectivamente, pero que dan aire al Reus FC Reddis y al Atlético Baleares, que aprietan la situación.

En una semana muy dura para el CD Extremadura, el equipo de Almendralejo ha tirado de corazón para volver a situarse como líder del Grupo 4. Lo ha hecho con una trabajada victoria por 3-2 ante el Xerez Deportivo, con un gol de Juanmi Callejón cargado de emoción.

En el Grupo 5 ha habido cambio de líder en la octava jornada. El Getafe "B", que ha visitado el barrio de Usera para medirse al Colonia Moscardó, es el nuevo dueño de su grupo, tras su victoria 1-2 ante el 'Mosca'; y la derrota 1-0 del Tenerife "B" en Alcalá