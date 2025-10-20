El Sporting ya es segundo en Primera División tras ganar en Chamartín

Lunes, 20 Octubre 2025 19:12

El Moreno Sáez Sporting ya es segundo en la clasificación del Grupo A de la Primera División Masculina, después de lograr el sábado su segundo triunfo de la presente temporada.

El cuadro soriano venció en la cancha del Chamartín Vergara de Madrid por 1-3 (20-25, 20-25, 25-17 y 20-25), alcanza ya los siete puntos y ocupa la segunda plaza en la tabla, por detrás del Arona Spring In Emotion de Tenerife, que batió por 3-0 al Grupo Covadonga de Gijón (Asturias) y ya tiene nueve puntos.

Seis suman el Jatorkide de Vitoria, el Oleiros de La Coruña y el Grupo Covadonga. El próximo sábado, a las 16:00 horas, el Moreno Sáez Sporting recibirá, en el Polideportivo de Los Pajaritos, al Club Voleibol Coslada de Madrid, que estrenó este domingo su casillero de victorias (3-2 frente al Oleiros).

No quiso el Moreno Sáez Sporting que se repitieran en Madrid los mismos errores cometidos en la segunda jornada ante el Jatorkide e impuso desde el principio su ritmo de juego frente a un Chamartín Vergara que no había logrado todavía ningún punto..

El 20-25 de la primera manga refleja la diferencia existente entre el cuadro madrileño y el soriano, que todavía puede mejorar sus prestaciones y alcanzar el nivel de juego propio de un equipo que ha competido durante dos temporadas en Superliga 2 y que aspira a codearse con los mejores de la Primera División.

El segundo set se basó en unos parámetros similares a los del primero y, de hecho, finalizó con idéntico marcador: 20-25.

El Chamartín Vergara tomaría pronto la delantera en el electrónico en el tercer set, en el que más irregular se mostró el primer equipo del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria. Los madrileños supieron mantener su ventaja y forzaron el cuarto juego, en el que el Moreno Sáez Sporting ya no levantó el pie del acelerador en ningún momento.

En Madrid debutó en la Primera División el soriano Mateo Sanjuan, de 16 años y formado en las secciones inferiores del Sporting.

Álvaro Hernández dirige una plantilla amplia, lo que permite que, ante las habituales ausencias en un equipo aficionado, tengan oportunidades otros jugadores

. Es el caso de Raúl Pascual, quien regresa al Sporting un lustro después y disputó casi íntegro el duelo del sábado ante el Chamartín Vergara.