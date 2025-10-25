"El secreto de la reina” viaja a final internacional del concurso de pinchos medievales en Almazán

Sábado, 25 Octubre 2025 19:49

Trinidad Sánchez, cocinera del restaurante La Terraza en Aceña de la Borrega, competirá en Almazán en la final del XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, representando a Valencia de Alcántara con su creación “El secreto de la reina”.

Se trata de una delicada propuesta que combina mousse de marisco, zamburiñas a la plancha y un aliño de ajo tostado, inspirada en los sabores del Atlántico y la tradición histórica de la villa cacereña.

La tapa, galardonada con el Premio del Jurado en la última edición de la Ruta de la Tapa Isabelina, conquistó por su equilibrio y su elegancia.

Trinidad ha explicad oque su receta “nació del deseo de crear algo rápido, sabroso y fiel a las normas del concurso, sin ingredientes posteriores al descubrimiento de América.

La mousse de marisco y las zamburiñas se unen con un toque tostado y artesanal que recuerda a las cocinas antiguas, pero con una textura ligera y moderna”.

La chef afronta con entusiasmo y cierta emoción su debut en la final internacional de la Red Medieval.

“Es la primera vez que participo en una cita de tanto calado, y estoy nerviosa, pero con muchísimas ganas. Es un orgullo representar a Valencia de Alcántara y hacerlo con una tapa que ha tenido tan buena acogida. Espero dejar al pueblo en un buen lugar y disfrutar de la experiencia”, ha asegurado.

El certamen, que reúne a los vencedores de las rutas locales de las siete ciudades y villas que integran la Red Medieval —entre ellas Hondarribia, Laguardia, Estella-Lizarra, Sigüenza, Marvão y la propia Almazán, además de Valencia de Alcántara—, es una cita única en la que los cocineros deben elaborar sus creaciones sin utilizar productos como el tomate, la patata o el pimiento, apostando por ingredientes medievales y técnicas contemporáneas.

Para Trinidad, participar en este evento es también una oportunidad para dar visibilidad al trabajo diario que se realiza en La Terraza y en la gastronomía rural extremeña.

“Competir con cocineros de tanto nivel es ya un premio. Representar a Valencia de Alcántara me llena de orgullo, y hacerlo en un escenario como Almazán, con tanta historia y tanta cultura, lo hace aún más especial”, ha afirmado.

La final internacional se celebrará el sábado 15 de noviembre, en el marco de un fin de semana dedicado a la gastronomía y la historia, donde también tendrá lugar la Ruta del Pincho Medieval, abierta al público, con degustaciones en diferentes establecimientos locales.

Con “El secreto de la reina”, Trinidad Sánchez aspira a conquistar el paladar del jurado y a demostrar que la cocina de Valencia de Alcántara tiene mucho que contar. “Llevo en esta tierra cinco años, y me ha dado tanto que solo puedo devolverle gratitud. Mi tapa es un homenaje a su gente, a su historia y a sus sabores”, ha concluido.

Sobre la Red Medieval

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Valencia de Alcántara (Cáceres), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal) y Sigüenza (Guadalajara).