La Consejería de Sanidad reforzará enfermería para abordar envejecimiento y cronicidad

Jueves, 23 Octubre 2025 16:28

La Consejería de Sanidad creará 67 plazas de enfermería en Castilla y León, para dar una respuesta más especializada en una Comunidad con un alto índice de envejecimiento.

Es el anuncio que ha dejado el consejero de Sanidad, Alejando Vázquez, en la inauguración de la segunda jornada de investigación enfermera “Investcol”, centrado en los retos del envejecimiento y la cronicidad, celebrada en el aula magna Tirso de Molina, con la participación de 250 profesionales.

"Esta es la primera fase. Nuestro objetivo para los siguientes meses es tener una plaza de enfermera especialista por cada centro de salud", ha subrayado.

Vázquez ha reconocido la importancia de abordar dos de los mayores desafíos del sistema de salud en la Comunidad: el envejecimiento y la cronicidad.

En este sentido ha recordado que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor esperanza de vida, casi cinco años por encima de la media europea.

Este factor, unido a la baja natalidad, provoca un índice de envejecimiento de 224 por cada 100 jóvenes, muy superior a la media nacional de 145.

Vázquez ha apuntado que, "aunque envejecer no es sinónimo de estar enfermo, sí existe una alta carga de cronicidad asociada a la edad".

El consejero de Sanidad ha resaltado que la cronicidad supone el 80 por ciento de las atenciones en el sistema de atención primaria y el 60 por ciento de los ingresos hospitalarios.

Por ello, ha resaltado el papel fundamental que juega la enfermería que, según ha subrayado, es la profesión más indicada para tratar y cuidar a los pacientes crónicos de edad avanzad.a

" Queremos que controle y que evite las descompensaciones de estos pacientes", ha recalcado.

Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha destacado que la investigación es fundamental para reducir la polimedicación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ello ha apelado a las administraciones para que los avances no se queden en el papel.

"Quiero pedir que esta investigación que está haciendo la enfermería no se quede en los congresos ni en los cajones, sino que se pueda aplicar al día a día", ha recalcado.