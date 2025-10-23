Juana Largo presenta en noviembre "Cuentos para leer sin estrés"

La escritora Juana Largo presenta en noviembre su nueva publicación titulada “Cuentos para leer sin estrés”.

Será el 7 de noviembre, a las siete y media de la tarde, en el centro cultural Gaya Nuño, en Soria.

¿Se puede hacer literatura para el campo de las mujeres, que, sin embargo, es de todos, y hacer una obra que además de dar cuenta de este motivo, lo pretenda con una literatura que se plantea a veces como extrema, y con claridad, tal como me han enseñado los poetas en Soria, y sin la ampulosidad en la que han podido salir otras obras?, se pregunta Largo.

Para la autora, escribir así lo requería sobre todo por dos elementos: que los derechos femeninos y la presencia femenina deberían estar en un progreso mayor y que las palabras den un toque de apercibimiento ante aspectos que antes no se daban mucho en otras historias.

Y no hay tiempo, el tema exige celeridad y la historia se mueve, y la autora ha pretendido presentar una serie de situaciones y de sicologías, que no se pueden aplazar en la gran pantalla de la vida.

¿Pero lo de “estrés” será por algo, por supuesto, en el título?, se pueden preguntar la lectora y el lector, y se le puede contestar que nuestro tiempo es el del estrés, que es algo dominante con nuestras industrializaciones y que, por tanto, es oneroso.

Y el mensaje es el del estrés como un estado negativo frente al casi utópico que es el “leer sin estrés”, no queriendo llegar a trastornar a lectoras y lectores, sino porque se vea representado, aunque en viñetas, un aspecto de la realidad que nos ataca a todo el mundo.

Bendita o bendito será aquella o aquel que lea el libro con reposo y caiga en la cuenta de contemplar aspectos actuales que quieren cosificar a todo el mundo.

Y sin embargo, pese a todos los males desatados de nuestra caja de Pandora del mundo, acaso se pueda llegar a encontrar lo lírico y la presencia de lo dulce en un mundo brutal y, al cual, se le puede tratar con obras de un arte que nos levanten del suelo.

No es de ley que el “darwinismo social” sea el paradigma del remedio a los males, puesto que hay que contar con el aspecto de solidaridad.