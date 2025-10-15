Anaitasuna, rival de Balonmano Soria en primera ronda de Copa del Rey

Miércoles, 15 Octubre 2025 09:18

Anaitasuna será el rival de Balonmano Soria en la primera ronda de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado ayer en la sede de la RFEB. Será la segunda participación del equipo soriano en este torneo.

La eliminatoria, a partido único, se disputará en el polideportivo de San Andrés el próximo 5 de noviembre.

Anaitasuna es uno de los rivales del equipo soriano en División Honor Plata en la presente temporada.

De hecho ambos equipos se medirán, en competición liguera y en el mismo escenario, el sábado 9 de noviembre.

La Real Federación Española de Balonmano ha realizado el sorteo correspondiente a la primera eliminatoria de la 51ª edición de la Copa de S.M. el Rey.

En él han quedado emparejados un total de 24 equipos procedentes de la División de Honor Masculina y la División de Honor Plata Masculina, que se verán las caras en esta primera ronda.

Los emparejamientos han quedado conformados de la siguiente forma:

Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa : UBU San Pablo Burgos

Balonmano Soria : Anaitasuna

Confía Base Oviedo : Bada Huesca

Fertiberia Puerto Sagunto : Caserío Ciudad Real

Attica 21 Hotels O.A.R. Coruña : Viveros Herol BM. Nava

Balonmano Alcobendas : REBI BM. Cuenca

Trops Málaga : BM. Servigroup Benidorm

Barça Atlètic : Tubos Aranda Villa de Aranda

Cisne Colegio Los Sauces : Sanicentro BM. Guadalajara

Cajasol Sevilla BM. Proin : Blendio Sinfín Santander Ciudad

BM. Contazara Zaragoza : Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil

Fundación Agustinos Alicante : Frigoríficos del Morrazo