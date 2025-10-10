El Balonmano Soria recibe al Attica21 OAR Coruña en un partido de más de tres puntos

Viernes, 10 Octubre 2025 08:10

El polideportivo San Andrés será testigo este sábado de un duelo con sabor a vértigo en la División de Honor Plata: Balonmano Soria buscará defender su condición de local frente al Attica21 OAR Coruña, un conjunto gallego que ha regresado con fuerza a esta categoría.

El choque arrancará a las 18:00 horas.

El club herculino regresa a la Plata tras su exitoso ascenso al término de la pasada temporada, luego de tres campañas consecutivas luchando por entrar en esta categoría.

En su presentación deportiva, el Attica21 OAR Coruña dejó claro que su meta es asentarse y mantenerse fuerte, basándose en una plantilla equilibrada entre juventud y experiencia. Jugadores como Kende, Álex Chan o Rubén Sánchez ejemplifican los fichajes que buscan aportar en las zonas clave.

El club coruñés también ha reforzado su estructura institucional: promoviendo su campaña de socios, firmando acuerdos con el ayuntamiento para mejorar instalaciones y consolidando una base social que respalde el proyecto.

Por parte amarilla, el técnico Oriol Castellarnau ha subrayado la importancia de la cita

“Jugamos en casa y eso debe notarse desde el primer minuto. Queremos que el San Andrés empuje, que se convierta en una caldera. Este equipo crece con su gente y necesitamos esa energía para imponernos ante un rival muy serio", ha resaltado.

Pero más allá del juego, Balonmano Soria lanza un mensaje claro a su ciudad: este partido es más que tres puntos.

“Necesitamos llenar el San Andrés para que el equipo coruñés note la presión soriana y que nuestros jugadores sientan el aliento de su gente desde el primer minuto”, ha resaltado la directiva local.

El club ha realizado un llamamiento a todos los aficionados, socios y público en general para vestir el pabellón de amarillo y convertirlo en una caldera imbatible