Balonmano Soria planta cara en Benidorm y sigue creciendo en Plata

Lunes, 06 Octubre 2025 08:25

El Balonmano Soria continúa dejando buenas sensaciones en su estreno en la División de Honor Plata, aunque ha perdido en susegunda salida de la temporada.

Los de Oriol Castellarnau compitieron a un gran nivel en la pista del Servigroup Benidorm, cayendo por un ajustado 34-31 en un encuentro que se resolvió en los instantes finales.

El conjunto soriano mostró una versión sólida y ambiciosa, con un inicio de partido muy igualado y fases de juego de gran intensidad.

En ataque, los goles de Pedro Ibarra y Martín Santano mantuvieron al equipo dentro del marcador durante toda la primera mitad, mientras que en defensa el bloque amarillo volvió a demostrar carácter y compromiso.

En la reanudación, Marquinhos Braga asumió galones en ataque y volvió a ser el gran referente ofensivo del equipo, con acciones decisivas que mantuvieron la esperanza hasta los minutos finales.

Sin embargo, el acierto local en las últimas posesiones terminó decantando el choque a favor del cuadro benidormense.

Pese al resultado, el cuerpo técnico valoró de forma positiva la evolución del grupo en su adaptación a la categoría.

“El equipo está creciendo jornada a jornada. Competimos bien, y eso es lo que nos va a hacer fuertes”, apuntó Oriol Castellarnau tras el partido.

El equipo volverá esta semana al trabajo con la vista puesta en el próximo compromiso liguero, en el que buscará reencontrarse con la victoria ante su afición en el Pabellón San Andrés, donde el ambiente y el apoyo del público serán, una vez más, un factor clave.