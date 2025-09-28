Primera victoria de Balonmano Soria en División de Honor Plata ante el histórico Sinfín (35-34)

Domingo, 28 Septiembre 2025 07:13

El polideportivo San Andrés ha vivido este sábado una tarde histórica con el estreno victorioso del Balonmano Soria en su regreso a la División de Honor Plata.

Los amarillos se han impuesto por 35-34 al histórico Balonmano Sinfín Ciudad de Santander, en un encuentro vibrante que se ha decidido en los instantes finales.

El conjunto dirigido por Oriol Castellarnau ha salido muy concentrado y pronto ha encontrado su ritmo de juego, con un Felipe García (“Pipe”) muy seguro bajo palos que ha permitido abrir las primeras ventajas en el marcador.

A pesar de que el equipo cántabro no ha perdido la cara al partido y ha conseguido empatar en varias fases de la primera mitad, los sorianos han llegado al descanso con una renta de cuatro goles.

El inicio de la segunda parte ha traido el momento más delicado para los locales, ya que el Sinfín ha logrado darle la vuelta al marcador en apenas tres minutos.

Sin embargo, el Balonmano Soria ha sabido mantener la calma y el pulso competitivo, entrando en un tramo final de máxima igualdad.

Con el apoyo incondicional de un San Andrés convertido en una auténtica caldera, el equipo amarillo ha sabido gestionar los últimos segundos para firmar un triunfo de prestigio.

En el apartado individual, ha destacado la actuación de Marcos Vinicius Assumpçao Braga, máximo goleador del encuentro con 9 tantos, que se ha erigido en pieza clave en ataque.

Con este resultado, el Balonmano Soria suma sus dos primeros puntos en la clasificación y lanza un mensaje claro: está preparado para competir en una de las categorías más exigentes del balonmano nacional.

La afición ha jugado un papel determinante y se convirtió en el octavo jugador que ha empujado al equipo en los momentos decisivos.