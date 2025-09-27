El San Andrés vive un completo sábado con triple acontecimiento de balonmano
El polideportivo San Andrés se prepara este sábado para una jornada de balonmano sin precedentes. El balonmano soriano vivirá un triple acontecimiento cargado de emoción.
Por un lado, el estreno en casa del equipo senior femenino Cañada Real Balonmano Soria en la Primera Nacional Femenina; por otro, los primeros partidos de los equipos de base y, por la tarde, el partidazo de División de Honor Plata ante el histórico Blendio Sinfín Santander.
El día comenzará con los equipos de cantera, que inauguran la competición en casa en una cita que promete mucha ilusión:
Horarios cantera – Pabellón San Andrés
• 12:00 h – Infantil Femenino BM Soria - Zasvision BM Laguna (pista naranja)
• 13:30 h – Infantil Masculino BM Soria - Restaurante Transilvania BM Palencia (pista naranja)
• 13:30 h – Juvenil Masculino BM Soria - Grupo Palausa BM Palencia (pista azul)
A esa misma hora, 12:00 horas, llegará también uno de los momentos más esperados de la temporada: el debut en casa del Cañada Real Balonmano Soria femenino frente al Zasvision BM Laguna.
Será la primera ocasión para ver en Soria a las guerreras amarillas en su estreno en la Primera Nacional.
Por la tarde, a las 18:00 horas, el San Andrés se vestirá de gala para recibir a un rival de peso: el Blendio Sinfín Santander, heredero del histórico balonmano cántabro, con pasado en la Liga ASOBAL y referente en el norte de España.
En la rueda de prensa previa, el técnico amarillo Oriol Castellarnau ha destacado la importancia del choque: “El balonmano se cura con balonmano… necesitamos a nuestra afición para dar ese paso adelante”.
El extremo Brais Martínez ha reforzado ese llamamiento: “Queremos que el San Andrés empuje desde el primer minuto. Necesitamos sentir a nuestra gente con nosotros”.
Con cantera, presente y futuro sobre la pista, el San Andrés vivirá un sábado que simboliza el crecimiento del balonmano en Soria y la unión del club con su ciudad.
Horarios de la jornada en el Polideportivo San Andrés
• 12:00 h – Infantil Femenino BM Soria - Zasvision BM Laguna
• 12:00 h – Primera Nacional Femenina: Cañada Real Balonmano Soria - Zasvision BM Laguna
• 13:30 h – Infantil Masculino BM Soria - Restaurante Transilvania BM Palencia
• 13:30 h – Juvenil Masculino BM Soria - Grupo Palausa BM Palencia
• 18:00 h – División de Honor Plata: Balonmano Soria - Blendio Sinfín Santander
El club ha realizado un llamamiento a toda la afición y al público soriano: este sábado, el San Andrés debe rugir de amarillo para apoyar a la cantera, a las guerreras amarillas y al primer equipo.