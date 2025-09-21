Domingo, 21 Septiembre 2025
Buscar
Cubierto con lluvias
13.6 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Balonmano

Deportes | Balonmano

Balonmano Soria pierde en su visita al filial del Barça (37-31)

Balonmano Soria ha caído en Barcelona frente al filial del Barça por 37 a 31.

El segundo partido en División de Honor Plata ha dejó una primera parte con demasiadas imprecisiones en el conjunto soriano que han pesado en el marcador.

Pero tras el descanso, el equipo amarillo ha demostrado intensidad, orgullo y la personalidad que quiere marcar en esta categoría

El próximo sábado, Balonmano Soria regresa al polideportivo de San Andrés para intentar, en la tercera jornada del campeonato, sumar su primera victoria. Su rival será el Blendio Sinfín Santander Ciudad.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Balonmano

Id propio: 93002

Id del padre: 100

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia