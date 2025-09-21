Balonmano Soria pierde en su visita al filial del Barça (37-31)

Domingo, 21 Septiembre 2025 09:02

Balonmano Soria ha caído en Barcelona frente al filial del Barça por 37 a 31.

El segundo partido en División de Honor Plata ha dejó una primera parte con demasiadas imprecisiones en el conjunto soriano que han pesado en el marcador.

Pero tras el descanso, el equipo amarillo ha demostrado intensidad, orgullo y la personalidad que quiere marcar en esta categoría

El próximo sábado, Balonmano Soria regresa al polideportivo de San Andrés para intentar, en la tercera jornada del campeonato, sumar su primera victoria. Su rival será el Blendio Sinfín Santander Ciudad.