La Junta declara la alerta por fenómenos meteorológicos adversos en ocho provincias, Soria incluida

Sábado, 20 Diciembre 2025 15:12

Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha declarado hoy la alerta en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos por nevadas y precipitaciones, desde las 12:00 horas de hoy y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

A partir de la jornada de hoy, sábado 20 de diciembre, se espera un descenso de las cotas de nieve, que podrán situarse en torno a los 800-900 metros en la Comunidad.

De cara a la jornada del domingo, se registrarán precipitaciones en forma de nieve en los principales sistemas montañosos, que podrán extenderse a amplias zonas de meseta de las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria.

El paso de este frente dejará consigo también precipitaciones en forma de lluvia, de intensidad variable, pero que podrán ser localmente intensas en el cuadrante noroccidental de la Comunidad.

Este episodio de inestabilidad atmosférica puede provocar una tendencia generalizada de aumento de caudales.

Consejos de autoprotección ante nevadas

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha recordado a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las nevadas. Se recomienda especialmente:

En salidas al exterior, llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evitar las prendas ajustadas. Permitir que el aire circule y actúe como aislante. Protegerse rostro, cabeza y manos.

No es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle.

En caso de ventisca (combinación de aire frío, nevadas y fuertes vientos que reducen la visibilidad), es preferible evitar las salidas o desplazamientos.

Tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. Tener a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.

Si hay que viajar, no hacerlo solo. Llevar en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías.

Llevar el depósito de combustible lleno.

Antes de salir, revisar frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponer líquido anticongelante.

Poner las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.

Más información y consejos disponibles en:

https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1285516058913/_/_/_