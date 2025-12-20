Sábado, 20 Diciembre 2025
Buscar
Cubierto
7.7 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Junta de Castilla y León

CyL | Junta de Castilla y León

La Junta potencia formación digital ciudadana con campaña #12HorasDigitales

La Junta de Castilla y León continúa fomentando la formación y capacitación digital de la ciudadanía de Castilla y León mediante Biblio CyLDigital, la plataforma gratuita que ofrece miles de recursos digitales para el aprendizaje continuo en competencias digitales, desde ebooks y audiolibros, hasta vídeos, podcasts y píldoras formativas.

Durante diciembre de 2025 y a lo largo de todo 2026, la plataforma orientará su oferta hacia la adquisición de habilidades y competencias digitales, mediante una selección de títulos clave sobre Inteligencia Artificial, ofimática, creación de contenidos digitales, ciberseguridad y otros ámbitos esenciales para el desarrollo personal y profesional en un entorno digitalizado.

La iniciativa se presenta bajo el lema 'Comienza el año mejorando tus habilidades y competencias digitales', con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos prácticos y de calidad.

En paralelo, la Junta pone en marcha el sorteo #12HorasDigitales, destinado a incentivar la participación de los usuarios de la plataforma.

Podrán participar todas las personas registradas en Biblio CyLDigital que acrediten al menos 12 horas de dedicación a cualquier contenido disponible entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Ese tiempo podrá distribuirse libremente entre ebooks, audiolibros, cursos, vídeos, podcasts o revistas.

Una vez alcanzadas las 12 horas, la participación será automática.

Entre todos los usuarios que cumplan este requisito se elegirán tres ganadores. Los premios del sorteo serán los siguientes:

  • Primer premio: Tablet
  • Segundo premio: Smartwatch
  • Tercer premio: Smartphone

Las bases completas y el acceso a la plataforma se encuentran disponibles en biblio.cyldigital.es .

Biblio CyLDigital es la biblioteca digital gratuita de la Junta de Castilla y León y ofrece a la ciudadanía ebooks, audiolibros, cursos, vídeos, podcasts y revistas especializadas para impulsar el aprendizaje permanente.

Con iniciativas como #12HorasDigitales, la Junta reafirma su compromiso con una formación accesible, gratuita y de calidad, que contribuya a la transformación digital y al desarrollo de nuevas competencias en Castilla y León.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: cyl

Subsección: Junta de Castilla y León

Id propio: 95312

Id del padre: 97

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia