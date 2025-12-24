Castilla y León programa 318 ferias en 2026, veintidós en Soria

Miércoles, 24 Diciembre 2025 14:59

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado hoy la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo que oficializa el Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2026. En la provincia de Soria realizarán 22 ferias el próximo año.

Esta publicación es un instrumento de promoción esencial para la actividad comercial de la Comunidad y constituye la principal referencia informativa para todas aquellas empresas, instituciones, organizaciones y ciudadanos interesados en participar.

El calendario del próximo año mantiene el crecimiento sostenido de este tipo de eventos en el conjunto de la Comunidad, pasando de los 318 eventos programados en el año 2022, a los 391 previstos para el próximo ejercicio. Este despliegue se sustenta sobre todo en las entidades locales, ya que los ayuntamientos son los promotores del 85 % de los eventos incluidos en el calendario.

Estas ferias que se van a desarrollar por todos los rincones de Castilla y León a lo largo del año, no solo representan una oportunidad mercantil, sino que constituyen un elemento de dinamización y de impacto social en el territorio, especialmente en el medio rural, donde tienen lugar buena parte de los eventos programados y diseñados bajo una triple vertiente: comercial, cultural y de ocio, lo que garantiza un impacto integral en la vida social de los municipios.

La programación de 2026 destaca por su diversidad temática, agrupándose en 13 bloques que reflejan la riqueza productiva de Castilla y León y que permitirán fortalecer sectores económicos estratégicos o esenciales.

En este sentido, las ferias dedicadas a la agroalimentación se consolidan como las más numerosas, con un total de 151 eventos. Le siguen las ferias ganaderas y de artesanía, 48 y 46 citas respectivamente.

Las ferias de muestras, con 28 eventos y los mercados históricos con 27, son también temáticas frecuentes en la programación prevista.

La oferta se completa con ferias dedicadas al libro, con 20 eventos; ocio y tiempo libre, con 14 ferias; maquinaria agrícola, con 8 citas. Además, se recogen, 7 ferias culturales; 7 dedicadas a transporte y automoción; 6 ferias especializadas en los sectores de textil y moda; 4 ferias de antigüedades; 2 de animales de compañía; una cita dedicada a las nuevas tecnologías; y 22 eventos de contenido heterogéneo.

La oferta de ferias para el próximo año llega también a todas las provincias de Castilla y León.

León encabeza el número de ferias con 98, seguida de Salamanca con 89.

El resto de la programación se distribuye entre Burgos (49), Valladolid (49), Zamora (28), Palencia (27), Soria (22), Segovia (17) y Ávila (12).

Con la publicación de este calendario, la Junta de Castilla y León pretende también fortalecer al impacto de estas celebraciones en todo el territorio ya que esta herramienta de difusión está disponible de forma permanente la web de la Junta de Castilla y León, en el apartado del Portal del Comerciante www.comerciante.jcyl.es , donde es posible consultar las ferias previstas por fecha.

El calendario se confecciona a partir de las solicitudes registradas por vía electrónica y de forma voluntaria por parte de las entidades organizadoras, entre las que se incluye, además de las administraciones provinciales y locales, asociaciones, federaciones, fundaciones, consorcios y patronatos.