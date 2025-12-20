El C.D. Golmayo Camaretas homenajea a sus fundadores en gala marcada por éxitos deportivos.

Sábado, 20 Diciembre 2025 15:15

La entidad balaguera ha celebrado el jueves una emotiva gala de agradecimiento a sus fundadores, un acto cargado de simbolismo con el que se quiso reconocer la visión, el esfuerzo y el compromiso de quienes hicieron posible el nacimiento de la entidad (Jesús chamorro, Julián Cendrero, José Luis Cabrera, Marimar Martín y Antonio Alfageme).

Además se homenajeó a patrocinadores y colaboradores por su apoyo vital para conseguir esa infraestructura.

Durante la gala, se hizo entrega a los fundadores de los títulos deportivos conseguidos en la temporada pasada (liga y copa para el equipo femenino y liga y subcopa para el masculino) así cómo un detalle, como muestra de gratitud y como legado tangible del crecimiento y la consolidación del proyecto que iniciaron hace dos décadas. Estos detalles fueron entregados por Benito Serrano, alcalde de Golmayo, con el que el club sólo tiene palabras de agradecimiento por el continuo soporte.

Esta celebración se enmarca además en un momento especialmente significativo, ya que la temporada pasada se conmemoró su veinte aniversario y, además, junto con el gran crecimiento de su cantera, sirvió también para poner en valor un hito histórico sin precedentes: es la primera vez que un club logra ganar la liga en el mismo año tanto en categoría femenina como masculina.

Así mismo, el club se convierte en el primer pueblo en contar con ambos equipos seniors en regional, un logro que refuerza su papel como referente deportivo más allá del ámbito local.

En estos 20 años de trayectoria, el C.D. Golmayo Camaretas ha experimentado un crecimiento exponencial, tanto en estructura como en número de equipos, alcanzando cifras similares a los de los clubes de la capital. Este desarrollo sostenido refleja el compromiso con el deporte, la igualdad y la formación, así como el apoyo constante de jugadores, cuerpo técnico, familias, socios, instituciones y empresas.

La cita concluyó con un mensaje claro de orgullo y futuro, ha subrayado su presidente, Adrián Cabrera: "el club continúa avanzando con paso firme, sin olvidar sus orígenes y con la mirada puesta en nuevos retos que sigan haciendo historia".

Así lo reflejan, tanto es así que, cada vez son más equipos de fútbol base, las féminas van segundas en regional, ellos se quieren afianzar cerca de mitad de tabla y su juvenil a va primero en la clasificación.