El Torneo de Navidad de Pool se celebra este sábado en Casino de Soria
El Torneo de Navidad de Pool de Soria se disputará este sábado 20 de diciembre en la segunda planta del Casino, con el objetivo de promocionar el billar pool y acercar esta disciplina al público soriano en una jornada abierta y de marcado carácter navideño.
Doble jornada sénior de rugby en Los Pajaritos antes del parón navideño
La cita se jugará en la modalidad de bola 9 y reunirá a jugadores locales y visitantes.
Entre los participantes destacan varios billaristas sorianos, que afrontarán sus respectivos compromisos desde las primeras partidas del cuadro. Carlos Cortés y Felician Farcas protagonizarán uno de los primeros enfrentamientos de la jornada, en un duelo local que abrirá la competición. Por su parte, Iñaki Pardo se medirá a Roy González, Carlos Márquez tendrá como rival a Renzo Loayza, y Rodrigo Brezzo se enfrentará a Montxo Cossio.
La presencia de estos jugadores refuerza el peso del billar en Soria dentro del torneo y subraya el buen momento que vive esta disciplina en la ciudad, con una base estable de deportistas y aficionados.
El campeonato navideño se concibe como una oportunidad para dar visibilidad al pool, fomentar la asistencia de público y consolidar este tipo de eventos en el calendario deportivo local.
El Casino de Soria volverá a convertirse así en escenario de una jornada competitiva y social, en la que el billar será el protagonista y en la que la participación soriana tendrá un papel destacado desde el inicio del torneo.
El torneo podrá seguirse íntegro en el canal de Youtube