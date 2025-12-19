El Torneo de Navidad de Pool se celebra este sábado en Casino de Soria

Viernes, 19 Diciembre 2025 18:09

El Torneo de Navidad de Pool de Soria se disputará este sábado 20 de diciembre en la segunda planta del Casino, con el objetivo de promocionar el billar pool y acercar esta disciplina al público soriano en una jornada abierta y de marcado carácter navideño.

La cita se jugará en la modalidad de bola 9 y reunirá a jugadores locales y visitantes.

Entre los participantes destacan varios billaristas sorianos, que afrontarán sus respectivos compromisos desde las primeras partidas del cuadro. Carlos Cortés y Felician Farcas protagonizarán uno de los primeros enfrentamientos de la jornada, en un duelo local que abrirá la competición. Por su parte, Iñaki Pardo se medirá a Roy González, Carlos Márquez tendrá como rival a Renzo Loayza, y Rodrigo Brezzo se enfrentará a Montxo Cossio.

La presencia de estos jugadores refuerza el peso del billar en Soria dentro del torneo y subraya el buen momento que vive esta disciplina en la ciudad, con una base estable de deportistas y aficionados.

El campeonato navideño se concibe como una oportunidad para dar visibilidad al pool, fomentar la asistencia de público y consolidar este tipo de eventos en el calendario deportivo local.

El Casino de Soria volverá a convertirse así en escenario de una jornada competitiva y social, en la que el billar será el protagonista y en la que la participación soriana tendrá un papel destacado desde el inicio del torneo.

El torneo podrá seguirse íntegro en el canal de Youtube