Doble jornada sénior de rugby en Los Pajaritos antes del parón navideño

Viernes, 19 Diciembre 2025 18:01

El Estadio Municipal de Los Pajaritos acogerá este sábado 20 de diciembre una doble jornada de rugby con los compromisos de los equipos sénior femenino y masculino del Ingenieros de Soria, en una cita que servirá como cierre competitivo antes del parón navideño.

La tarde arrancará a las 14:30 horas con el encuentro aplazado de la tercera Jornada de Liga sénior femenina, que se enfrentará a Fénix Rugby, vigente campeón de la competición y uno de los conjuntos más sólidos del campeonato.

El equipo soriano afronta el reto con la intención de mantener la seriedad, el orden y la competitividad mostradas en las últimas jornadas, esta vez con el aliciente de jugar ante su afición.

El duelo se presenta como una exigente prueba de nivel ante un rival que vuelve a optar a revalidar el título.

A continuación, a las 16:30 horas, será el turno del sénior masculino, que se medirá a Gigantes de Navarra.

El conjunto navarro llega a Soria con la ambición de encontrar la senda de la victoria y con energías renovadas, por lo que se espera un partido intenso y disputado. El Ingenieros buscará hacer valer el factor campo y encontrar sensaciones positivas ante un rival que puede poner las cosas difíciles.

Ambos encuentros suponen una buena oportunidad para que los equipos sorianos afiancen su trabajo y cierren el año competitivo con buenas sensaciones antes del descanso navideño, en una jornada que invita a la afición a acercarse a Los Pajaritos y disfrutar de una tarde completa de rugby.