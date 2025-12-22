El C.D. Golmayo Camaretas femenino analiza en positivo su debut en regional

Lunes, 22 Diciembre 2025 08:23

El C.D. Golmayo Camaretas femenino, en su tercer año de vida, continúa escribiendo páginas "doradas" en su corta pero brillante historia.

En su primer año de competición en categoría regional, el conjunto está firmando una temporada sobresaliente, consolidándose como uno de los proyectos deportivos de la liga más prometedores puesto que van Segundas (con 8 puntos de ventaja sobre las siguientes), son el segundo equipo más goleador y menos goleado, y están disputando por pichichi y Zamora, siendo claras dominadoras de la liga después del Burgos I.F.A..

Las rivales burgalesas han sido construidas claramente para el ascenso, con jugadoras con experiencia en categoría nacional y vigentes campeonas de la liga Gonalpi. Aún así, estas sufrieron para ganar a las de Golmayo por tan sólo un gol de diferencia en el minuto de descuento.

El equipo femenino balaguero, fundado hace apenas tres años, ha experimentado un crecimiento meteórico puesto que, tras su primer año en liga provincial iniciando esta nueva sección, el año pasado se proclamaron campeonas de liga y de copa y, ahora en su salto a regional, siguen con ambición y compromiso.

Los números respaldan el éxito pero, como indican, su objetivo a medio y largo plazo es seguir creciendo, tanto en número de jugadoras como en estructura para continuar ofreciendo un entorno adecuado que permita el desarrollo deportivo y personal de ellas, ha indicado Alberto Peñaranda, vicepresidente de la entidad.

“Estamos muy orgullosos de su trabajo, dedicación y competitividad. Además, queremos seguir creciendo, en enero se incorporarán 4 jugadoras a los entrenamientos para ir en la línea de este crecimiento”, ha manifestado.

Este primer año en regional no solo confirma el presente de la zaga femenina, sino que ilusiona con un futuro lleno de retos y crecimiento, según ha resaltado en un comunicado la directiva del club.