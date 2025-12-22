Doblete de Jimena Ayllón en Máster de Cataluña para cerrar el año

Lunes, 22 Diciembre 2025 09:56

El Club Bádminton Soria-CS24 ha cerrado la temporada 2025 con la participación en el Master de Cataluña con excelentes resultados para Jimena Ayllón, única representante.

Jugadora de categoría sub15, se inscribió en una categoría superior para adquirir puntos y situarse en mejor posición para ranking nacional y poder asegurar su participación en los primeros másters nacionales de 2026.

La joven soriana se alzó con los dos oros en las modalidades en las que participaba, el individual y los dobles femeninos.

En individual debió vencer a, entre otras, la tercera cabeza de serie para no ceder ningún set hasta la final. Tras imponerse por un contundente 21-6 en el primer juego, su rival y compañera de dobles, Olalla Herrero desplegó su mejor juego para vencer el segundo set por 21-18 pese a lo cual Jimena recuperó sensaciones para cerrar el encuentro por 21-10.

Ambas eran las principales favoritas en el cuadro de doble femenino y cumplieron los pronósticos, venciendo sus encuentros por dos sets a cero.

El club soriano disfrutará de un par semanas de descanso para posteriormente comenzar a preparar los Másters Nacionales de enero como principales citas y la liga nacional de clubes que acaparará la atención del club durante la primera mitad de la temporada 2026.