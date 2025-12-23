El CSB pierde último partido antes del parón navideño, con ajustado marcador

Martes, 23 Diciembre 2025 09:45

El CSB Décimas ha disputado en casa la décima jornada de la Primera Nacional Masculina antes de finalizar el 2025. Ha perdido 66-71 frente al CB Palencia.

El equipo soriano ha entrado en la cancha con un gran espíritu competitivo desplegando un buen juego que fue de menos a más hasta el descanso, lo que se tradujo en un marcador positivo para los locales de 36 a 26.

Sin embargo, una mala salida de los vestuarios lastró al equipo en el tercer cuarto lo que fue aprovechado por el equipo visitante.

Además el gran acierto de los palentinos endosando cuatro triple a su favor en momentos decisivos consiguiendo un parcial de 7 a 24, no ayudó y permitió al equipo visitante recortar la ventaja de los locales en el luminoso, lo que marcaría el devenir del partido.

El último cuarto no pudo empezar peor para los locales con la grave lesión de Hugo de Gregorio, uno de sus jugadores más experimentados y veterano que marcaría el resto del encuentro en un partido que el CSB décimas tenía bien encaminado trabajando para una remontada en un cuarto de lucha y trabajo desplegando por momentos el mejor baloncesto del equipo esta temporada pero que no fue suficiente para ganar el partido.

El Club ha deseado una pronta recuperación de Hugo, al que espera verle lo antes posible en la cancha con el resto del equipo.