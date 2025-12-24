El CES estrenará 2026 con excursión al mayor destino de nieve de España

El Centro Excursionista Soriano (CES) comenzará 2026 con una excursión de día a Panticosa, el mayor destino de nieve en España.

Las inscripciones se formalizará en la sede del club el lunes 29 de diciembre, desde las 16.30 horas (c/ Francisco de Barrionuevo 8 bajo).

Y si quedasen plazas libres, se podrán inscribir el martes 30 en Rótulos Pascual (Av. Valladolid, 33), en horario comercial.

En esta excursión la salida será el 4 de enero a las 5.30 am desde la calle trasera a la de la sede (c/ Cabildo de los Heros).

Si las condiciones de la nieve no permitieran realizar la salida a Panticosa, el CES se dirigirá a la vecina estación de Formigal

La estación conjunta de Aramón Formigal-Panticosa, en el valle de Tena, en pleno Pirineo oscense, presume de ser el mayor destino de nieve de España, con 182 kilómetros esquiables y 147 pistas de distintos niveles.

La urbanización de Formigal y el pueblo de Panticosa, puertas de los dos sectores, distan entre sí menos de 15 kilómetros por carretera.

De siempre Formigal ha sido considerada una de las estaciones más animadas de la cordillera pirenaica, tanto de día como de noche.

Sus 101 pistas de variadas dificultades (143 kilómetros esquiables), distribuidas por cuatro pequeños valles, tienen fácil acceso en coche, con varios miles de plazas de aparcamiento.