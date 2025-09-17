Red de Calor y el C.Balonmano Soria acercan deporte y sostenibilidad a la ciudad

Miércoles, 17 Septiembre 2025 16:03

La Red de Calor de Soria y el Club Balonmano Soria organizaron el pasado sábado una jornada de street marketing en la céntrica Plaza Mariano Granados.

La iniciativa, que coincidió con el arranque de la nueva temporada deportiva, convirtió el corazón de la ciudad en un espacio abierto a la participación ciudadana, con música, actividades para los más pequeños y un ambiente festivo que atrajo a familias y aficionados.

Los asistentes pudieron disfrutar de un campo de balonmano infantil, donde los más jóvenes se iniciaron en este deporte, así como de una portería de tiro con premios que incluían entradas para los próximos partidos, merchandising exclusivo de la Red de Calor de Soria e incluso descuentos en el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria.

La acción sirvió también como antesala del encuentro disputado en el pabellón San Andrés, donde el Club Balonmano Soria, recién ascendido a División de Honor Plata, se midió al UD Ibiza Handbol Club Eivissa. Aunque el resultado no fue favorable para los sorianos en este debut, el club mostró su carácter competitivo y la ilusión de afrontar una temporada ilusionante en la categoría.

El gran ambiente vivido en las gradas del pabellón San Andrés fue otro de los protagonistas de la jornada. La afición respondió con entusiasmo, llenando el recinto de apoyo y colorido, en lo que supone la mejor antesala de las grandes tardes de balonmano que están por venir en Soria esta temporada.

Más allá del marcador, la jornada puso de relieve los valores comunes de esfuerzo, compromiso y cercanía que unen a ambas entidades.

El Club Balonmano Soria representa la constancia y la pasión deportiva, mientras que la Red de Calor de Soria impulsa un modelo energético sostenible y de futuro.

Ambas organizaciones comparten un mismo objetivo: beneficiar a Soria y mejorar la vida de sus vecinos.

Con este tipo de iniciativas, deporte y sostenibilidad se dan la mano para demostrar que el verdadero éxito se alcanza trabajando en equipo, con la ciudad de Soria como protagonista y beneficiaria directa.