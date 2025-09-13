El ansiado debut en Plata se vuelve amargo para el BM Soria

Sábado, 13 Septiembre 2025 21:56

El Balonmano Soria ha regresado a la Division de Plata de balonmano español y lo ha hecho con una derrota amarga, por un contundente 27-40, frente al HC Eivissa.

El pabellón San Andrés se ha vestido de gala para acoger un día histórico: el debut del Club Balonmano Soria en la División de Honor Plata.

Sin embargo, la fiesta amarilla no pudo completarse en el marcador.

El HC Eivissa, bajo la dirección de Marc Ferré, se ha mostrado como un rival de enorme solidez y se llevó la victoria con un contundente 27-40.

El inicio del choque estuvo marcado por la igualdad, con un San Andrés que empujaba y un Soria sostenido por el acierto goleador de Marquinhos, autor de 13 tantos.

Sin embargo, el conjunto ibicenco supo golpear en los momentos clave: un parcial en la recta final del primer tiempo abrió la primera brecha (12-18 al descanso) y marcó el guion del partido.

En la segunda mitad, la efectividad del Eivissa fue determinante.

Jugadores como Franco Daniel Gavidia, con 8 goles, y la dirección de Eugenio Tilves desde el banquillo, mantuvieron a los visitantes siempre por delante, aprovechando cada error soriano y castigando a la contra.

Los de Oriol Castellarnau, pese al empuje de la afición, acusaron la falta de acierto en los momentos decisivos.

Las pérdidas de balón y algunas precipitaciones en ataque acabaron facilitando la escapada ibicenca hasta un resultado final que reflejó la dureza de la categoría.

A pesar de la derrota, el estreno sirve de aprendizaje para un BM Soria que ha demostrado carácter, calidad en varias fases del partido y que, con el apoyo de su afición, está decidido a dar guerra en esta exigente competición.

“Esto acaba de empezar. Nos levantaremos y seguiremos peleando”, resumían desde el vestuario amarillo tras el pitido final.