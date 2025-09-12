El Balonmano Soria recibe al UE Eivissa en su regreso a División de Honor Plata

Viernes, 12 Septiembre 2025 16:30

El Club Balonmano Soria abreeste sábado una nueva etapa en su historia con su regreso a la División de Honor Plata, segunda categoría del balonmano nacional.

El estreno tendrá lugar en el Polideportivo San Andrés, a partir de las 18:00 horas, frente a la Unión Esportiva Eivissa.

Tras una pretemporada larga, exigente y cargada de trabajo, el conjunto que dirige Oriol Castellarnau se presenta ante su afición con la ilusión de arrancar con fuerza este nuevo desafío deportivo.

El equipo soriano buscará el apoyo de su público para convertir el San Andrés en un fortín desde la primera jornada.

“Queremos que nuestra gente viva con nosotros este momento histórico. El debut en Plata no se juega solo en la pista: se juega también en las gradas, en cada aplauso y en cada aliento de la afición”, han subrayado desde el club.

Con este partido se abre un camino cargado de ilusión y compromiso, en el que el club espera contar con el respaldo masivo de la afición soriana.