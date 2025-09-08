Balonmano Soria presenta su nueva camiseta para la temporada 2025/26

Lunes, 08 Septiembre 2025 16:57

El Balonmano Soria ha presentado esta mañana en el supermercado E.Leclerc de Soria la que será su nueva equipación oficial para la temporada 2025/26, la primera del club en la División de Honor Plata, segunda categoría del balonmano nacional.

En un acto que ha contado con la presencia de jugadores del primer equipo, directiva y aficionados, el club ha dado a conocer tanto las dos camisetas de juego como la de calentamiento.

Todas ellas están cargadas de simbolismo y representan un guiño a la identidad soriana: San Saturio y el Pico Frentes en las camisetas de juego, y el Caballito de Soria en la de calentamiento.

“El diseño refleja lo que somos y lo que queremos transmitir: competir con la fuerza de Soria en cada partido”, han resaltado desde el club durante la presentación.

La marca New Balance, patrocinador técnico del Balonmano Soria, será la encargada de vestir al equipo en esta histórica temporada, aportando calidad y diseño a una camiseta que el club define como su “segunda piel”.

Con esta puesta de largo, el Balonmano Soria suma un nuevo paso en la cuenta atrás hacia su debut en Plata, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en el polideportivo San Andrés frente a HCEivissa.