Balonmano Soria inicia cuenta atrás para su regreso a División de Honor Plata

Sábado, 06 Septiembre 2025 18:11

El próximo sábado 13 de septiembre, a las seis de la tarde, el polideportivo de San Andrés acogerá el primer encuentro de la segunda etapa del Balonmano Soria en División de Honor Plata frente a Trasmapi Ibiza HC Eivissa.

Esta cita que marcará el inicio de una temporada cargada de ilusión y exigencia para el club soriano, y en la que la afición está llamada a ser protagonista.

La pretemporada ha servido para medir al equipo frente a rivales de alto nivel (ASOBAL, Plata y Primera Nacional) y confirmar la progresión del grupo.

Los partidos han dejado lecturas claras.

En primer lugar, los inicios de partido, una de las asignaturas de campañas anteriores, han mostrado una evidente mejoría.

La portería y la defensa se han conslidado como señas de identidad, decisivas en varios encuentros y además el carácter competitivo del grupo se ha hecho patente: tras los momentos de dificultad, el equipo siempre ha sabido reaccionar.

Por último, la actitud y la intensidad han sido la nota constante, culminando en la victoria de prestigio ante Villa de Aranda, que refuerza la confianza de cara al debut.

El cuerpo técnico ha insistido en que más allá de los resultados, lo importante ha sido afianzar la identidad de juego y generar confianza colectiva, destacando la capacidad del grupo para mantener la intensidad, corregir sobre la marcha y crecer partido a partido.

Con este bagaje, el Balonmano Soria abre también su campaña de abonados 25/26 bajo el lema:“Únete al amarillo. Un color, Una pasión.”

El club ha animado a toda la ciudad y provincia a respaldar al equipo desde el primer día: llenar el San Andrés y convertirlo en una caldera amarilla será clave para afrontar una temporada histórica.