Balonmano Soria cierra pretemporada con triunfo de prestigio en Aranda

Viernes, 05 Septiembre 2025 07:52

El Club Balonmano Soria ha puesto punto y final a su fase de preparación con una victoria de mérito en la pista del Tubos Aranda Villa de Aranda, equipo de la Liga ASOBAL.

El conjunto dirigido por Oriol Castellarnau se impuso por 30-32 en un partido de gran exigencia que confirma la buena evolución del grupo en estas semanas de trabajo.

El encuentro dejó sensaciones muy positivas, con un bloque sólido, un juego colectivo de calidad y una plantilla que ha sabido crecer partido a partido en una pretemporada exigente frente a rivales de máximo nivel.

Con este triunfo, el Balonmano Soria pone fin a los amistosos y centra ya toda su atención en el gran reto de la temporada: el debut en la División de Honor Plata, previsto para el próximo 13 de septiembre en el polideportivo San Andrés frente al HCEivissa.

El club ha hecho un llamamiento a la afición amarilla para que acompañe al equipo en este nuevo desafío histórico:

“Los jugadores están preparados. Ahora necesitamos que la grada también lo esté. Lo que viene es un viaje ilusionante que queremos recorrer todos juntos”, ha animado en un comunicado.