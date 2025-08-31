El Club Balonmano Soria celebra la II Jornada de Puertas Abiertas

El Club Balonmano Soria organiza el próximo miércoles 3 de septiembre, de 12:00 a 13:30 horas, la II Jornada de Puertas Abiertas en el Polideportivo San Andrés.



La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 5 y 14 años que quieran descubrir el balonmano y disfrutar de una experiencia única junto a los jugadores del primer equipo.

La actividad será dirigida y coordinada por el entrenador Oriol Castellarnau y la plantilla del primer equipo, que guiarán a los más pequeños a través de juegos, ejercicios y dinámicas para aprender los fundamentos del balonmano de una forma divertida.

“Es una oportunidad para que los niños y niñas conozcan de cerca a los jugadores, aprendan de ellos y se contagien de su pasión por el deporte”, han señalado desde el club.

Esta jornada, totalmente gratuita, se enmarca en el compromiso del Balonmano Soria con la promoción del deporte base y la formación en valores como el compañerismo y el trabajo en equipo.