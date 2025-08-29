Balonmano Soria configura estructura técnica de cantera amarilla

Viernes, 29 Agosto 2025 07:57

El Club Balonmano Soria continúa apostando por la formación y el desarrollo del talento joven como base de su proyecto deportivo. Con el inicio de la nueva temporada, la entidad ha configurado la estructura técnica que dirigirá los diferentes equipos de la cantera amarilla.

El equipo femenino, que competirá en la máxima categoría autonómica, estará dirigido por Rubén Etayo y Ángel García, quienes aportarán experiencia y conocimiento táctico para consolidar el crecimiento del balonmano femenino en Soria.

Segunda Nacional Masculino

El conjunto masculino será entrenado por Óscar Lozano, encargado de preparar a los jugadores que aspiran a dar el salto a categorías superiores, garantizando un trabajo técnico y competitivo de alto nivel.

Juvenil Masculino

La categoría juvenil, pieza clave en el desarrollo del talento, seguirá bajo la dirección de Fernando Sánchez, que continuará trabajando en la formación y consolidación de jugadores en una etapa decisiva.

Categoría Infantil

En infantiles, el equipo masculino estará liderado por el técnico del primer equipo, Oriol Castellarnau, reforzando así la conexión entre la élite y la base.

Por su parte, el equipo femenino contará con la incorporación de Aimar Barrenetxea, entrenador que llega para aportar nuevos conocimientos y potenciar el trabajo con las jugadoras más jóvenes.

Alevines y Escuelas Deportivas

La coordinación de los más pequeños, categoría alevín y grupos de iniciación, correrá a cargo de Bogdan Chopenko, que pondrá el foco en los valores, la técnica básica y la diversión como pilares de aprendizaje.