Dos jugadores infantiles de Balonmano Soria, convocadas para stage de Federación Regional

Jueves, 28 Agosto 2025 08:22

El Club Balonmano Soria ha celebrado la convocatoria de dos de sus jugadoras infantiles, Ainhoa Rubio e Irene Sánchez, por parte del Área Técnica de la Federación de Castilla y León de Balonmano (FCYLBM) para participar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de pretemporada, que se está desarrollando estos días en la localidad leonesa de Santa Lucía de Gordón.

Este stage de tecnificación reúne a jóvenes talentos de la comunidad con el objetivo de seguir potenciando su desarrollo deportivo y consolidar las bases del balonmano regional.

Para el club soriano, esta convocatoria supone un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en la cantera, fomentando la formación y el crecimiento de las jugadoras desde las categorías base.



“Para Ainhoa e Irene es una gran oportunidad de aprender, convivir con jugadoras de toda la comunidad y seguir creciendo en el balonmano”, han subrayado desde la entidad amarilla.



El Club Balonmano Soria ha reafirmado su compromiso con la promoción del balonmano base y ha felicitado a las jugadoras por este merecido reconocimiento, deseándoles una experiencia enriquecedora y motivadora.