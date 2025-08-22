Red de Calor refuerza su compromiso económico con el Club Balonmano Soria

Viernes, 22 Agosto 2025 09:54

Red de Calor de Soria ha anunciado la ampliación de su patrocinio al Club Balonmano Soria, en un acto celebrado con motivo de la visita de la plantilla y el cuerpo técnico del equipo a la central de la compañía.

El nuevo impulso se produce en un momento histórico para el club, que competirá en la temporada 2025-2026 en la División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano nacional.

El encuentro ha servido para estrechar la relación entre ambas entidades y poner en valor los valores compartidos como son el esfuerzo, trabajo en equipo, compromiso social y orgullo de pertenencia.

“En la Red de Calor creemos que el deporte es un motor de cohesión social y un ejemplo de superación que nos inspira a todos”, ha afirmado Alberto Gómez Arenas, director ejecutivo de empresa soriana.

“El Balonmano Soria representa de forma ejemplar esos valores, y su ascenso a División de Honor Plata nos motiva a aumentar nuestro esfuerzo económico para respaldar su proyecto. Queremos que Soria se sienta orgullosa de su equipo y que este patrocinio sea un estímulo para seguir creciendo dentro y fuera de la pista; creemos que la energía que producimos debe ir acompañada de energía social, cultural y deportiva”, ha señalado.

Por su parte, Carlos Heras, presidente del Club Balonmano Soria, ha expresado su agradecimiento apuntando que “este respaldo es vital para afrontar con garantías la nueva temporada. Además de aportarnos recursos económicos, refuerza la moral del equipo y de la afición. Visitar la central de la Red de Calor y conocer de cerca su funcionamiento nos ha permitido entender que compartimos un mismo concepto de trabajo basado en la planificación, el esfuerzo y compromiso con la sociedad soriana”.

Apoyo a un nuevo desafío

El Balonmano Soria afronta el desafío de competir en una categoría exigente con una plantilla que combina experiencia y juventud. Entre sus referentes se encuentran el capitán Fran García Lacarra, que alcanzó recientemente los 1.000

goles con el club, y jugadores consolidados como Marquinhos Braga y Paco Revuelta, que han renovado tras una gran temporada.

Las nuevas incorporaciones, como el central navarro Pedro Ibarra, proveniente de Anaitasuna de Pamplona, y jóvenes promesas como Brais Martínez y Sergio Tobes, mezclado con veteranos ya en este deporte como los internacionales chilenos Benja Illesca y Pipe Garcia completan un grupo con ambición y proyección. “Queremos competir desde el primer minuto y demostrar que merecemos estar en Plata”, ha señalado Heras.

El incremento del patrocinio permitirá al club reforzar su estructura técnica, mejorar las condiciones de entrenamiento y optimizar los desplazamientos para competir por toda España.

Para la ciudad, la presencia en División de Honor Plata supone atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar la imagen de Soria como ciudad dinámica y con proyección deportiva.

Gómez Arenas ha insistido en que “este acuerdo de colaboración es una inversión en personas y en territorio. Cada partido que se juega en el Pabellón San Andrés no solamente es un espectáculo deportivo, también es una oportunidad para mostrar lo mejor de Soria al resto del país”.

Fundado en 1997, el Club Balonmano Soria se ha consolidado como uno de los referentes deportivos de la provincia. Sus partidos en el Pabellón San Andrés, con capacidad para un millar de espectadores, son un punto de encuentro para la afición y un elemento clave de la identidad local.

El club ha vivido momentos históricos, como el ascenso a Plata en 2021 y el actual regreso a esta categoría, que representa una nueva oportunidad para crecer y consolidarse.