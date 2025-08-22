Balonmano Soria disputa en Almazán su cuarto partido de pretemporada

Viernes, 22 Agosto 2025 08:07

El Club Balonmano Soria continúa su preparación para el debut en División de Honor Plata con un nuevo amistoso que se disputará mañana sábado 23 de agosto a las 19:00 horas en el Polideportivo La Arboleda, de Almazán.

El equipo dirigido por Oriol Castellarnau afrontará su cuarto compromiso de pretemporada y el segundo en tierras sorianas, esta vez ante un rival muy conocido: Balonmano Tarazona.

Tras el exigente test ante BM Nava, conjunto de la Liga ASOBAL, los amarillos llegan con buenas sensaciones y con el objetivo de seguir creciendo en su juego.

El cuerpo técnico busca ajustar el sistema defensivo, dar continuidad a las rotaciones y probar variantes ofensivas que permitan llegar al inicio liguero en las mejores condiciones.

Además del aspecto deportivo, el encuentro en Almazán responde al compromiso del club por acercar el balonmano de máximo nivel provincial a diferentes localidades sorianas, fomentando la afición y el desarrollo del deporte en la provincia.

Se espera una gran afluencia de aficionados en el polideportivo La Arboleda para vivir un nuevo test de preparación en el camino hacia la División de Honor Plata.