El Balonmano Soria deja grandes sensaciones en Navas en tercer partido de pretemporada

Jueves, 21 Agosto 2025 07:51

En un ambiente vibrante con el pabellón Guerreros Naveros prácticamente lleno, el Balonmano Soria se ha enfrentado a un exigente rival de categoría superior: Viveros Herol Balonmano Nava, equipo de la Liga ASOBAL.

El encuentro, correspondiente a la tercera prueba de pretemporada para los sorianos, ha dejado un sabor muy positivo pese a las dificultades.



El equipo dirigido por Oriol ha presentado varias bajas significativas: Etayo por lesión, Fran y Rober por compromisos laborales, y la emotiva ausencia de Benja Illesca, quien no ha podido estar presente debido al fallecimiento de su padre.

Desde el club y la afición, se le ha transmitido todo el apoyo en este difícil momento.



A pesar de las ausencias, los sorianos han mostrado carácter y determinación desde el inicio.

En una primera parte muy trabajada, han logrado mantenerse en el partido, llegando al descanso con un marcador ajustado de 18-15, siendo esta la máxima diferencia obtenida por los segovianos.



La segunda mitad ha comenzado con la misma intensidad, pero la expulsión de Delfini —único pivote disponible— parecía complicar el panorama para los amarillos.

Nava ha aprovechado la situación para ampliar su ventaja hasta los cinco goles.

Sin embargo, lejos de rendirse, Balonmano Soria ha elevado su nivel defensivo y competitivo, logrando reducir la diferencia progresivamente.



El esfuerzo ha culimindo en una última jugada con empate a 32 y posesión soriana a falta de 15 segundos, aunque no se ha logrado concretar el tanto decisivo.

A pesar del resultado, el equipo ha dejado una imagen muy prometedora, basada en la intensidad, el trabajo colectivo y el espíritu competitivo que serán claves para afrontar la temporada y luchar por la permanencia en la categoría.