Balonmano Soria vence e ilusiona en segundo test de pretemporada

Viernes, 15 Agosto 2025 08:02

El Balonmano Soria ha conseguido este miércoles una trabajada victoria (28-25) frente a BM Contazara Zaragoza en el segundo compromiso de pretemporada y primero ante su afición en el polideportivo San Andrés.

El encuentro, marcado por las rotaciones y la participación de todos los jugadores, ha permitido a los de Oriol Castellarnau medirse a un rival de gran nivel, recién ascendido a División de Honor Plata y dirigido por Mariano Ortega.

Más allá del resultado, el partido ha dejado sensaciones muy positivas: alto ritmo de juego, fases defensivas sólidas, buenas conexiones en ataque y una grada que ha vuelto a empujar con fuerza.

Un paso más en la preparación, en la que el equipo continúa afinando sistemas y reforzando la cohesión del grupo con vistas al debut liguero.

“El resultado no es lo más importante en esta fase, pero sí la ilusión que transmitimos y el trabajo que vamos sumando día a día”, ha subrayado Castellarnau al término del encuentro.

La próxima cita de pretemporada será en Nava de la Asunción, en Segovia, ante el BM Nava, un exigente rival que servirá de nueva prueba para seguir evaluando la evolución del equipo.