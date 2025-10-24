Solarig presenta la docuserie "Hope! Estamos a tiempo"

Solarig presentará el próximo lunes, 27 de octubre, en su nueva sede en las Cúpulas de la Energía la docuserie “Hope!, Estamos a tiempo”.

La docuserie aborda una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en todo el mundo: ¿Cómo resolver la crisis climática a tiempo, de una forma justa y beneficiosa para la población? ¿Cómo podemos reducir nuestro impacto? ¿Cómo es una sociedad sostenible?

Dirigida al gran público, pero especialmente a los jóvenes preocupados por el cambio climático que necesitan una visión positiva de un futuro a nuestro alcance, esta docuserie recorrerá las soluciones más punteras y vigentes del mundo.

Es la primera docuserie que demuestra que revertir la crisis climática es posible.

A lo largo de seis capítulos, guiadas por expertas y científicos de renombre internacional, se exploran soluciones reales que ya están regenerando la vida, los ecosistemas, la economía y nuestras comunidades.

El acto en Solarig contará con la participación de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, la directora general de Sostenibilidad y Comunicación de Solarig, Cecilia Carballo, y el director y productor ejecutivo de la serie, Jaime Bartolomé y Mariano Baratech, respectivamente.

Acto seguido se abrirá un coloquio para empleados, en el que intervendrá el director de El Hueco de Soria, Joaquín Alcalde.

Por otro lado, a partir de ese mismo lunes, se realizará una proyección de los distintos capítulos de la docuserie en Cines Mercado de Soria.

A las 18:30 horas del lunes, se realizará una introducción por parte Gloria Gonzalo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, del productor y director de Hope!, seguida de la proyección del primer capítulo.