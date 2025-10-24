32 becas de movilidad internacional Erasmus+ para alumnado y personal de Formación Profesional

Viernes, 24 Octubre 2025 17:11

El Ayuntamiento de Soria ha ddao luz verde a tres convocatorias de becas en el marco del proyecto Erasmus 2025, que permitirá a 32 alumnos y personal de Formación Profesional avanzar en sus estudios en diferentes países europeos.

De los 160.000 euros del coste del programa, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), financia 146.787 euros.

El Ayuntamineto colabora en esta iniciativa con siete centros educativos de la ciudad: Centro de FP “La Merced”, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria, IES “Virgen del Espino”, CIFP “Pico Frentes”, IES “Antonio Machado”, IES “Castilla” e IES “Politécnico”

“La convocatoria tiene como finalidad promover la movilidad del alumnado y del personal docente y acompañante de ciclos formativos de grado medio, fomentando la adquisición de competencias profesionales, lingüísticas y culturales en entornos internacionales”, ha explicado el alcalde Carlos Martínez recordando que este proyecto se ha ido adaptando a las demandas de los propios becados con esa ampliación a acompañantes y docentes.

Martínez también ha resaltado que “una de las fortalezas del proyecto que lleva décadas ya en desarrollo es esa alianza con todos los centros docentes de la capital”.

A lo largo del año 2026, 25 estudiantes podrán realizar estancias formativas y profesionales en Europa durante 92 días en Irlanda, Italia, Malta, Portugal y Chequia.

Las becas cubrirán todos los gastos asociados a la movilidad: viajes de ida y vuelta desde Madrid a los destinos asignados, traslados desde y hasta el aeropuerto, preparación lingüística y cultural previa, curso de idiomas en destino, alojamiento y manutención, seguros de accidentes y responsabilidad civil y tutorización por personal especializado.

Las ayudas se distribuyen de la siguiente forma:

Gastos de viaje: entre 211 y 395 euros, según distancia.

Apoyo lingüístico: 150 euros (curso de idiomas).

Apoyo individual: entre 4.208 y 4.802 euros por participante, según país de destino.

Convocatoria para personal acompañante (máximo 4.000 euros)

Regula la selección de 4 personas acompañantes, encargadas de asistir al grupo participante en los viajes y en sus primeras jornadas de adaptación en el extranjero.

Sus funciones incluyen acompañamiento, mediación y supervisión de las prácticas y alojamientos, asegurando la calidad y el bienestar del grupo durante toda la estancia.

Las cuantías subvencionables son:

Viaje: entre 211 y 395 euros.

Estancia: entre 110 y 124 euros diarios, en función del destino.

Convocatoria para personal docente – Job Shadowing (máximo 3.600 euros)

Esta línea está destinada a 3 docentes de Formación Profesional básica o de grado medio, que podrán realizar estancias de observación profesional (job shadowing) en centros o empresas europeas homólogas.

La duración será de 7 días (5 de observación y 2 de viaje), con las siguientes ayudas:

Viaje: entre 211 y 395 euros.

Estancia: entre 96 y 124 euros diarios, según país.

El Ayuntamiento de Soria coordina este proyecto Erasmus+ con el apoyo del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, promoviendo la formación, la movilidad y el intercambio cultural como pilares del futuro profesional y personal de las y los jóvenes de Soria.