El alcalde de Soria, en China, para defender a los gobiernos locales

Martes, 14 Octubre 2025 17:51

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha vuelto a coger el puente aéreo para participar mañana y hasta el 18 de octubre, en la República Popular China, en el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que se celebrará en Xi’an coincidiendo con el 10º aniversario del evento internacional “Puente para las Ciudades” de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial).

Carlos Martínez, en calidad de Enviado Especial de la Presidencia de CGLU y junto a la delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aprovechará este encuentro para seguir insistiendo en que la voz de los gobiernos locales debe tener un papel protagonista en los foros internacionales, así como la gobernanza multi-escala, según ha resaltado su gabinete de prensa en el Ayuntamiento de Soria.

El alcalde de Soria y enviado de la Agenda Urbana ha recordado que “la celebración en Xi’an coincide con el décimo aniversario de la adopción de la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito.

Este marco global marcó un hito en la gobernanza urbana al situar a las ciudades y los gobiernos locales en el centro de las políticas de desarrollo sostenible”.

Por otro lado, también ha querido insistir en otra efeméride que se debe retomar para seguir poniendo en el centro del debate la agenda feminista y es el 30 aniversario de la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing.

“La igualdad entre hombres y mujeres debe seguir siendo una prioridad y es uno de los aspectos que también vamos a poner dentro del tablero político en esta cumbre internacional”, ha explicado.

Antes de la cita, el alcalde de Soria, quien siempre ha recalcado que los gobiernos locales no pueden ser ajenos al contexto geopolítico porque todas las decisiones de unos y otros tienen incidencia directa en la vida e las personas, ha añadido que “este tipo de citas también nos debe servir para comenzar a hablar de la reconstrucción de Gaza una vez que se ha celebrado la Cumbre de Paz de Egipto”.

En la asamblea de 2024, en La Haya, Martínez subrayó la necesidad de que las redes de gobiernos locales refuercen su papel como actores políticos globales en defensa de la paz, los derechos humanos y la democracia.

El alcalde de Soria hizo un llamamiento a la solidaridad, que sigue vigente, con los pueblos que sufren conflictos, citando expresamente a Palestina y Ucrania, entre otros.

Junto a todos estos temas, la cita global, que reunirá a líderes locales y regionales, representantes de organismos internacionales, redes urbanas y socios estratégicos, dará forma a la visión compartida de un futuro urbano sostenible, inclusivo y resiliente.

Bajo el lema “Dando forma a ciudades sostenibles con tecnología e innovación”, el encuentro abordará el papel de la innovación, la digitalización y la cooperación internacional en la transformación urbana y la lucha contra el cambio climático.

Soria, referencia internacional en sostenibilidad y Agenda 2030

Carlos Martínez destacará el papel de Soria como ciudad comprometida con la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconocida por su liderazgo en políticas de igualdad, sostenibilidad y cohesión territorial.

Durante su intervención en el Consejo Mundial, el alcalde soriano compartirá la experiencia de Soria en la aplicación local de la Agenda 2030, destacando proyectos pioneros en materia de igualdad de género, transición ecológica, gestión del territorio rural y cooperación entre ciudades pequeñas y medianas.

Martínez también apuntará la importancia de impulsar la innovación social y tecnológica desde los municipios, como motor de oportunidades frente al reto demográfico y la despoblación, uno de los temas que más interés despierta entre los gobiernos locales europeos y latinoamericanos miembros de CGLU

El programa del Consejo Mundial incluye sesiones plenarias, reuniones de trabajo, el foro “Puente para las Ciudades” de la ONUDI y visitas técnicas a proyectos de innovación urbana en Xi’an, ciudad reconocida por su patrimonio cultural milenario y su liderazgo en investigación científica y desarrollo tecnológico