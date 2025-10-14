El Ayuntamiento de Soria volverá a subir el IBI, y el impuesto de vehículos y de vados

Martes, 14 Octubre 2025 17:35

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Soria revisará IBI, vehículos y vados con una subida media del 2,2 por ciento por debajo del IPC.

El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha dado cuenta esta mañana de los asuntos de la comisión del área económica en la que se presentarán los informes para la actualización del Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Vehículos y vados con una subida del 2,2% por debajo del coste de la vida y en línea con la política fiscal municipal que permite mantener en condiciones de máxima calidad los servicios, las prestaciones, el capítulo de personal, el volumen inversor y la dinamización cultural, comercial y deportiva, entre otros.

Nosotros somos coherentes con los impuestos y tasas y sabemos que es la principal forma de financiación de las entidades locales. Si queremos mantener servicios y prestaciones, debemos mantener los recursos y siempre hemos sido claros en este sentido. Es verdad que somos sensibles con el esfuerzo que hacen las familias y, por ejemplo, si el IPC acumulado ha subido un 14,7 por ciento en los últimos 4 años, la actualización en este mismo periodo ha sido del 8,6 por ciento, seis puntos por debajo”, ha indicado recordando que “esta diferencia, teniendo en cuenta que también suben todos los capítulos de gastos, es posible gracias a otras medidas de recaudación como el aumento del 12% en los ingresos por la participación de los tributos del Estado”.

Los dictámenes se llevarán al Pleno del 20 de octubre.

El concejal de Hacienda ha explicado en términos absolutos que la subida del IBI en el recibo medio rondará los 10 euros al año a las personas que tienen patrimonio y ha indicado que el de vehículos “tendrá un incremento progresivo del 2% al 3% que se limitará a aquellos vehículos y motos de la máxima cilindrada”.

Muñoz ha añadido que “al margen de estos datos, hay que recordar que, con el informe del Consejo de Economistas, seguimos estando en todas las categorías de impuestos y tasas entre los ayuntamientos de ciudades con menor presión fiscal. En el IBI estamos en la zona media y en el resto en el top ten de los más bajos”.

Por otro lado, se ha referido al convenio aprobado en JGL y suscrito con el Colegio Notarial de Castilla y León que permitirá simplificar los trámites tributarios vinculados a la compraventa de inmuebles, “ofreciendo a la ciudadanía un servicio más ágil, cercano y moderno”. Gracias a la integración de las plataformas tecnológicas municipales y notariales, los vecinos podrán realizar directamente en la propia notaría —en el mismo momento en que se formaliza la escritura— gestiones como la autoliquidación y el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), así como obtener información y liquidar posibles deudas pendientes de IBI asociadas al inmueble.

“Este acuerdo supone un avance importante en la modernización administrativa y en la atención al ciudadano, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo plazos. Además, mejora la coordinación entre el Ayuntamiento y los notarios, garantiza un acceso seguro a la información tributaria y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de forma sencilla y transparente”, ha explicado el concejal.