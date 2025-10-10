127 comercios participan en nueva campaña promocional "Aquí hay Premio", en Soria

Viernes, 10 Octubre 2025 15:27

El Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio han presentado una nueva edición de la campaña de dinamización comercial “Aquí Hay Premio”, una iniciativa ya consolidada que busca fomentar las compras en el comercio local y de proximidad durante el último trimestre del año.

La concejala Teresa Valdenebro y la vocal de la entidad cameral, Sonia Giaquinta, han detallado el programa que cuenta con 127 establecimientos adheridos de la capital y la provincia y espera alcanzar los 150. La acción ha comenzado este mes de octubre y se extiende también a noviembre.

Al final de cada periodo se sortean vales entre los clientes, que los obtienen sin compra mínima, y que vuelven a gastar en los propios negocios inscritos. La cuantía de los premios asciende a 4.000 euros en cinco vales de 400 euros cada mes.

La concejala de Comercio ha subrayado que esta actuación se enmarca en un contexto clave para el comercio soriano.

“El Ayuntamiento es sensible al apoyo al comercio minorista, al comercio local y de proximidad. Estas campañas son fundamentales para hacer que la gente salga de sus casas y se acerque a esos comercios, que son el escaparate de una ciudad viva. El escaparate de una tienda es como un cuadro: dependiendo de cómo lo ilumines, cambia la perspectiva. Los comerciantes muestran en ellos lo mejor que tienen, y nosotros debemos apoyarles”, ha añadido.

La vocal de la Cámara de Comercio, Sonia Giaquinta, ha destacado la consolidación de la iniciativa y su impacto real.

“Aquí Hay Premio demuestra año tras año que cuando las instituciones y el sector comercial trabajan juntos se consiguen resultados reales: más movimiento en las tiendas, más ilusión entre los clientes y, sobre todo, un impulso para nuestro comercio de proximidad”, ha manifestado.

“Comprar en el comercio local tiene premio y no sólo por los vales sorteados: significa apostar por la calidad, la cercanía y la confianza. Cada euro gastado aquí se multiplica, genera empleo, mantiene escaparates abiertos y da vida a nuestras calles”, ha recalcado.

La representante de la Cámara ha añadido que “es una campaña que los clientes ya esperan. Lo que realmente nos mueve es el mensaje. Comprar en el comercio local tiene premio y no sólo por los vales sorteados. Comprar aquí significa apostar por la calidad, cercanía y la confianza”.

Cada comercio recibirá talonarios numerados —dos por establecimiento, con 300 papeletas cada uno— y material identificativo para colocar en sus escaparates.

No hay compra mínima para participar: cualquier cliente que realice una compra en uno de los comercios adheridos recibirá una papeleta para los sorteos, que se celebrarán a comienzos de noviembre y diciembre y se retransmitirán en directo por las redes sociales de la Cámara.

La acción está cofinanciada por el Ayuntamiento de Soria, la Secretaría de Estado de Comercio y fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2025