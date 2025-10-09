Vox pide cámaras de vigilancia en "la Zona" y no ocultar datos

Jueves, 09 Octubre 2025 16:34

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Soria ha reclamado hoy que se instalen cámaras de vigilancia en la zona de ocio de Rota de Calatañazor, tras la última pelea registrada.

Además ha pedido al subdelegado del Gobierno que no oculte datos sobre ningún delito, ni la nacionalidad de los delincuentes, ni el número de inmigrantes que llegan a Soria auspiciados por las ONGs y entidades que gestionan programas de asilo y acogida.

El ortavoz del Grupo`municipal de Vox en el Ayuntamiento de Soria, Fernando Castillo, ha sugerido al Partido Popular que presente una moción en el próximo pleno solicitando la instalación de cámaras en la calle Rota de Calatañazor por la alta incidencia de delitos en esta zona.

Castillo ha recordado que VOX presentó una moción en el pleno hace un año pidiendo la instalación de cámaras de vigilancia en la zona y que el PP votó en contra. "¿Tenemos que esperar a que pase una tragedia para tomas medidas?", ha comentado.

Castillo ha reconocido que no entienden por qué "esa aversión a las cámaras”, cuando “curiosamente el Partido Popular en la Diputación está promoviendo la instalación de cámaras de vigilancia en varios municipios de la provincia para mejorar la seguridad de sus vecinos".

También ha señalado que en ciudades gobernadas tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular se han colocado cámaras de seguridad en zonas de ocio de otras ciudades, y ha puesto el ejemplo de Las Llanas y Las Bernardas en Burgos.

Moción del PP

Castillo ha añadido que ahora el PP está solicitando por redes sociales la instalación de cámaras y exigiendo al subdelegado de Gobierno que dé datos de la nacionalidad de las delincuentes, por lo que ha invitado a este grupo a que presente una moción en el pleno del Ayuntamiento de Soria pidiendo poner cámaras de vigilancia en la calle Rota y más seguridad en esta zona.

A la vez, ha avanzado que si lo hace tendrá el voto favorable de Vox.

Castillo ha expuesto la postura de VOX al respecto de la inmigración afirmando: “No tenemos ningún problema con la inmigración, entendemos que es necesaria, pero siempre que sea legal, ordenada y posible en número”.

Ha criticado la actual política migratoria por entender que, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, están promoviendo un modelo de inmigración ilegal y masivo: “lo que no es posible es que lleguen a Soria autobuses llenos de personas a deshoras y se les esconde inmediatamente en hoteles y en pisos de alquiler” ha afirmado.

Tensión en el mercado del alquiler

Desde Vox han señalado que la llegada de inmigrantes ha tensionado el mercado de viviendas de alquiler en la capital soriana elevando los precios: “las ONGs que acogen a estos inmigrantes han copado el mercado de viviendas de alquiler de la capital y lo han encarecido.

"¿Y por qué están dispuestas a pagar 900 euros al mes por pisos que antes valían 500?, pues sencillamente porque lo pagan con nuestros impuestos”, ha explicado.

Castillo ha reconocido que su formación política no conocn las cifras exactas del número inmigrantes que hay en Soria acogidos por estas ONGS, ni sobre el número de viviendas que ocupan y acusan a la Subdelegación de no ofrecer información al respecto.

“Lo que sí sabemos es que cuando un soriano pone un piso en alquiler recibe varias llamadas de personas que trabajan para estas entidades y que quieren alquilarle el piso para dar cabida a los inmigrantes que tienen en acogida y quizá también para hacer empadronamientos fraudulentos.” ha señalado.

Inmigración e inseguridad

Castillo ha señalado que su grupo reconoce que efectivamente la mayoría de los inmigrantes no delinquen, pero han explicado que las cifras demuestran que los inmigrantes que sí delinquen comenten delitos graves y suponen un alto porcentaje de los delincuentes detenidos, también en Soria.