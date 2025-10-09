Belén izquierdo (PP): "La falta de dedicación del alcalde sería causa de despido en empresa privada"

Jueves, 09 Octubre 2025 14:10

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha señalado este jueves que la falta de dedicación de Carlos Martínez a la alcaldía de Soria, con muchos temas por resolver, sería causa de despido objetivo en la empresa privada.

Izquierdo ha criticado las declaraciones del alcalde de Soria, que aseguró que era más rentable a media jornada que otros con jornada completa –por tener que dedicarse a la secretaria regional del PSOE.

La portavoz popular ha recordado todo lo que sigue pendiente en el Ayuntamiento de Soria, y ha puesto como ejemplos desde la RPT hasta el plan de igualdad, pasando por solucionar contratos caducados y vencidos, falta de PGOU y el urbanismo sigue atascado.

“Si el considera que es rentable, todo esto en una empresa privada era un despido pero objetivo, sin ningún tipo de dudas, por bajo rendimiento”, ha espetado.