El PP denuncia la "desidia" del Ayuntamiento para solucionar pasarela del Soto Playa

Jueves, 09 Octubre 2025 14:01

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria ha denunciado este jueves la desidia del equipo socialista de Gobierno para dar una solución a la pasarela peatonal del Soto Playa, que lleva un año hundida en las aguas del Duero.

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha convocado esta mañana a los medios de comunicación en el Soto Playa para denunciar que, cuando se cumple un año del hundimiento de la pasarela peatonal, todavía el equipo socialista de Gobierno no ha sido capaz de sustituirla y permitir que muchos sorianos puedan acceder a este paraje natural.

Izquierdo ha señalado que la pasarela refleja “un año de desidia” del PSOE, en una situación que debería haberse resuelto de forma urgente y que sigue a día de hoy, un año después, encallada, con sólo un gasto de 18.000 euros para encargar un proyecto.

En este sentido ha apuntado que todavía están pendientes de conocer la solución, su plazo de ejecución y su coste económico.

“Es la imagen que se llevan tanto los sorianos que vienen a pasear por este entorno, como los turistas. Es una imagen de abandono de un Ayuntamiento, con un alcalde que está más centrado en las próximas elecciones que tiene en menos de seis meses que en los problemas del día a día de la ciudad”, ha censurado.

Izquierdo ha asegurado que esta situación de abandono está provocada por la falta de trabajo en el día a día.

“Los políticos tenemos que solucionar problemas, no generar otros nuevos por falta de trabajo. Menos consejos en Bruselas y más trabajo en Soria”, ha asegurado.

Izquierdo ha descartado que, como aseguró el alcalde de Soria, Carlos Martínez, la nueva pasarela peatonal pueda ser utilizada antes de terminar el año.

“También dijeron que lo querían tener antes de Lunes de Bailas. No me lo creo, visto como está a 9 de octubre, para mi es muy complicado que con hielos, inundaciones y lo que ocurre en invierno, esté finalizado el 31 de diciembre. Lo dudo. Si hemos tardado nueve meses en aprobar el proyecto, y todavía no tenemos la licitación ni el concurso definitivo, ni sabemos el coste de la pasarela, ¿cómo va a estar ejecutada en dos meses y medio?”, ha reflexionado.